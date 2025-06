Pessano | 50 anni in sella Unione ciclistica il Galà 450 atleti e 1.000 titoli | Orgoglio Martesana

Da 50 anni, l'Unione Ciclistica Pessano rappresenta il cuore pulsante delle due ruote in Martesana, con oltre 450 atleti e più di mille titoli conquistati. Una storia fatta di passione, vittorie e generazioni di campioni, tra cui la leggendaria Roberta Passoni. Un orgoglio locale che si celebra con un grande gala, nel ricordo di un patrimonio sportivo che continua a pedalare forte e a ispirare il territorio.

Mezzo secolo in sella, più di 450 atleti, oltre mille titoli, una campionessa mondiale, Roberta Passoni, generazioni che hanno pedalato sotto le sue insegne. Gala per l’ Unione ciclistica Pessano, "una delle poche realtà del settore rimaste in Martesana ", dice il sindaco Alberto Villa, alla festa insieme al resto della giunta e all’industriale Ernesto Colnago, il mago delle due ruote, il meccanico imprenditore che ha costruito un marchio amato a tutti gli angoli del pianeta. E poi i vertici della Federazione, parterre delle grandi occasioni al Centro Sportivo Pasotto, dove sabato sono arrivati 400 fan, "un appuntamento fra memoria, sport e gratitudine", ha detto il presidente Massimo Sottocorno prima di ricordare le radici della società fondata nel 1975 da Luigi Gervasoni e Gianni Brambilla, cresciuta negli anni "fino a 50 tesserati in una sola stagione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pessano: 50 anni in sella. Unione ciclistica, il Galà 450 atleti e 1.000 titoli: "Orgoglio Martesana"

