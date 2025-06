Pescatore di Torino disperso in mare in Puglia | ritrovato a nord di Marina di Novaglie

Un pomeriggio di mare si è trasformato in una vera e propria corsa contro il tempo per ritrovare un pescatore torinese disperso al largo delle coste di Gallipoli. Dopo ore di angoscia, il turista 49enne è stato finalmente rintracciato a nord di Marina di Novaglie, portando speranza e sollievo a familiari e amici. La vicenda sottolinea l'importanza della sicurezza in mare e dell'attenzione alle condizioni di navigazione.

Erano circa le 12.30 di lunedì 23 giugno quando, di un turista 49enne torinese, si sono del tutto perse le tracce al largo delle coste di Gallipoli, in Puglia. L'uomo era in compagnia di amici quando ha deciso di tuffarsi in solitaria per trascorrere qualche ora in acqua, impegnato nell'attività.

