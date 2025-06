Perugia vivono in un rudere tra sporcizia e degrado | scoperti e denunciati due occupanti abusivi

A Perugia, un rudere tra sporcizia e degrado ha svelato due occupanti abusivi, prontamente scoperti e denunciati dalle autorità. Questa vicenda evidenzia la crescente emergenza degli insediamenti illegali e il bisogno di interventi concreti per tutelare il patrimonio pubblico e la sicurezza dei cittadini. La lotta contro l'abusivismo diventa così una priorità per preservare il decoro urbano e garantire un ambiente più sicuro e dignitoso per tutti.

Due persone denunciate a Perugia per occupazione abusiva di un edificio in via Cortonese. Scoperti in condizioni di degrado.

Perugia, vivono in un rudere tra sporcizia e degrado: scoperti e denunciati due occupanti abusivi.

Due persone denunciate a Perugia per occupazione abusiva di un edificio in via Cortonese.

