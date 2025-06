Perugia riflessioni sul centrocampo Tra mercato e giocatori in discussione

Il Perugia si prepara alla sfida di questa stagione con una rosa ancora in fase di definizione, focalizzandosi sul centrocampo e sulle strategie di mercato. La solidità esiste, ma alcune lacune vanno colmate per garantire una competitività duratura. Tra i nomi emersi e le trattative in corso, il club intende completare la rosa a agosto, quando le opportunità saranno più vantaggiose. Ora, le certezze: in porta, Gemello è la prima scelta, ma l'attenzione si concentra anche su un portiere esperto da affiancare.

Le certezze non mancano, ma la rosa presenta lacune che vanno colmate a breve. Poi per i dettagli (si fa per dire) ci sarà tempo. Il Perugia ultimerà la rosa nel mercato di agosto, quando le trattative saranno anche più convenienti. Intanto le certezze. In porta il Grifo riparte da Gemello ma è caccia aperta a un portiere esperto, over trenta, che possa accompagnare il percorso del numero uno che ha contratto fino al 2027. Tra i portieri sondati c’è Poluzzi del Sudtirol, profilo esperto. In difesa, invece, confermati Lewis (scadenza 2026), Riccardi (2026, con opzione per un altro anno in favore del Grifo), Dell’Orco (2027), Giraudo (2026). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia, riflessioni sul centrocampo. Tra mercato e giocatori in discussione

In questa notizia si parla di: perugia - mercato - riflessioni - centrocampo

Mercato Inter, Ausilio e Marotta preparano la rivoluzione a centrocampo! Quali giocatori sono in bilico? - Il mercato dell'Inter è in fermento, con Ausilio e Marotta pronti a rivoluzionare il centrocampo. Quali giocatori rischiano di lasciare il club? Le ultime indiscrezioni da Tuttosport rivelano i piani strategici della dirigenza nerazzurra per rinforzare la squadra.

Perugia, riflessioni sul centrocampo. Tra mercato e giocatori in discussione.

Perugia, riflessioni sul centrocampo. Tra mercato e giocatori in discussione - Ballano le posizioni di Broh (che non avrebbe convinto pienamente) e Giunti richiesto in B. Secondo msn.com

Il Perugia pensa a Di Noia per rinforzare il centrocampo - 2022, quest'anno ha vinto il campionato lo stesso girone del Grifo con la Virtus Entella ... Lo riporta corrieredellumbria.it