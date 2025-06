Perso di vista in piscina Il bimbo non ce l’ha fatta

Un tragico incidente ha sconvolto Castrezzato, Brescia, dove un bambino di appena quattro anni ha perso la vita dopo essere caduto in piscina durante una giornata spensierata con il papà. Nonostante i tentativi di salvataggio e le cure intensive, il piccolo non ce l’ha fatta. Questa drammatica vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione e prevenzione nelle aree acquatiche per proteggere i più vulnerabili.

CASTREZZATO (Brescia) Tragico epilogo per il bimbo di quattro anni che venerdì pomeriggio è caduto in piscina a Castrezzato, dove si trovava in compagnia del papà per trascorrere un pomeriggio spensierato. Dopo due giorni di agonia, il bambino è morto ieri sera al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov’era ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione pediatrica. La disgrazia ha avuto luogo nel parco acquatico Tintarella di Luna, gestito dalla società Progetto Oasi. Il bimbo, sfuggito al controllo del padre, è stato visto galleggiare sul pelo dell’acqua, ormai esanime. I presenti hanno cominciato a urlare disperatamente e così sono stati chiamati i soccorsi e il numero unico 112 per le emergenze che ha attivato un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero da Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perso di vista in piscina. Il bimbo non ce l’ha fatta

