Permessi antincendio facili in cambio di soldi | 30 indagati tra vigili del fuoco ispettori Asl e imprenditori

Una rete di corruzione che coinvolge vigili del fuoco, ispettori ASL e imprenditori, accusati di facilitare permessi antincendio facili in cambio di soldi. Dodici indagati si aggiungono alle prime rivelazioni, portando a un totale di 30 persone coinvolte in questa cricca di malaffare. Un caso che scuote Livorno, mettendo in luce come il sistema di controlli possa essere stato compromesso. Il filone dell'inchiesta promette ulteriori sviluppi sorprendenti.

Livorno, 23 giugno 2025 – Sono tre settimane che l'ingegnere Giuseppe Mazzotta, dirigente provinciale dei vigili del fuoco di Livorno, è stato arrestato e portato in carcere, con l'accusa di corruzione e riciclaggio nell'ambito di  un'inchiesta della procura labronica sul rilascio di permessi antincendio e di agibilitĂ a locali commerciali in cambio di somme di denaro o altre utilitĂ . Ora, nell'ambito della stessa inchiesta, ci sono altri trenta indagati. Ipotizzati i reati, a vario titolo, di concussione, corruzione, falso in atto pubblico, autoriciclaggio e riciclaggio. Per gli inquirenti ci sarebbe un preciso modus operandi illecito con al vertice il responsabile dell'Ufficio Prevenzione Incendi di Livorno all' insaputa dei colleghi.

Nuovi particolari dopo l'arresto del funzionario dei vigili del fuoco Giuseppe Mazzotta. L'obiettivo, secondo l'accusa, era risolvere dei problemi per una nota catena di negozi

