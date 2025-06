Perin Juve il portiere ha deciso | sente di aver dato tutto ai bianconeri sarà addio! Ci sono già tre proposte sul suo tavolo | i dettagli

Il futuro di Mattia Perin alla Juventus si fa sempre più incerto: dopo aver dato tutto con i bianconeri, il portiere sente di aver raggiunto il suo massimo e si prepara a dire addio. Con tre offerte sul tavolo, le prossime settimane saranno decisive per il suo destino. La sua avventura juventina potrebbe chiudersi a maggio: scopriamo tutti i dettagli e gli scenari possibili.

e gli scenari. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Mattia Perin, portiere della Juve che non ha preso parte al Mondiale per Club per un problema fisico. La sua carriera in bianconero potrebbe però essere finita a maggio. Secondo quanto riportato da Tuttosport il portiere avrebbe già deciso di lasciare il mercato Juve per iniziare altrove una nuova avventura che potrebbe rilanciarne la parte finale della sua carriera. Sul suo tavolo ha già tre proposte: Bologna, Como e soprattutto Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Juve, il portiere ha deciso: sente di aver dato tutto ai bianconeri, sarà addio! Ci sono già tre proposte sul suo tavolo: i dettagli

L'addio di Mattia Perin alla Juventus sembra ormai vicino: dopo anni di militanza, il portiere ha deciso di volgere lo sguardo altrove, con tre offerte dalla Serie A sul tavolo.

