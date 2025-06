Perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada ricoverato in prognosi riservata

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulla provinciale tra Massafra e Crispiano, lasciando un automobilista in condizioni critiche. Perdita di controllo e sbandata sono state le cause di questo sfortunato episodio, che ha coinvolto un veicolo finito fuori strada. La tempestiva assistenza medica sta facendo il possibile, ma le prime notizie parlano di una prognosi riservata. La comunità resta in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando in un esito positivo.

Questa mattina, intorno alle 10, si è verificato un incidente stradale sulla provinciale che collega Massafra a Crispiano, in provincia di Taranto. Secondo quanto ricostruito, il conducente di.

