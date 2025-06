Perde il controllo della Vespa e si schianta | gravissimo un 50enne

Un incidente che ha scosso la comunità di Jesi: un 50enne, mentre percorreva la rotatoria sulla Pergolese, ha perso il controllo della sua Vespa finendo contro il guard rail. Immediato l’intervento dei soccorritori, che lo hanno trasportato d’urgenza in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente e le condizioni dell’uomo sono ancora sotto osservazione, ma l’episodio evidenzia quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza su strada e mantenere alta la prudenza.

È in gravi condizioni il 50enne di Jesi che ieri, poco dopo le 18, mentre era in sella alla sua Vespa 50 è finito contro il guard rail nella rotatoria sulla Pergolese, all’altezza della Valce, mentre stava transitando per imboccare l’uscita per Castelvecchio. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni automobilisti. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza: le sue condizioni sono sembrate subito molto gravi ed è stato trasportato d’urgenza all’ ospedale di Torrette dove si trova ricoverato in rianimazione. Il mezzo è stato sequestrato. Sul posto anche i carabinieri di Trecastelli che hanno cercato di ricostruire la dinamica del sinistro anche attraverso alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Perde il controllo della Vespa e si schianta: gravissimo un 50enne

