Perde il controllo della moto sul passo del Maniva e precipita per 100 metri | morto Giorgio Chieribicco

Una tragica fatalità scuote il mondo delle due ruote: Giorgio Chieribicco, appassionato motociclista di 54 anni, ha perso la vita al Passo del Maniva in un incidente che ha sconvolto tutti. Mentre affrontava un tratto sterrato, ha perso il controllo della moto, precipitando in un dirupo per oltre 100 metri. La sua passione si è interrotta bruscamente, lasciando un vuoto incolmabile. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa tragedia.

Giorgio Chieribicco è morto il 22 giugno in un incidente in moto al passo del Maniva (Brescia). Il 54enne stava affrontando un tratto sterrato quando ha perso il controllo finendo per precipitare in un dirupo per oltre 100 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: controllo - moto - passo - maniva

