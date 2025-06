Perde il controllo della moto e viene sbalzato sull’asfalto | incidente in Abruzzo per un quarantenne di Terni

Un incidente sulla strada statale 80 in Abruzzo ha coinvolto un quarantenne di Ferentillo, Terni, che ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro il guard rail. L’episodio, avvenuto ieri mattina alle 11 ad Arischia, ha richiesto immediato intervento dei soccorritori. Fortunatamente, nonostante la violenza dello scontro, le condizioni dell’uomo sono state valutate come non gravi, ma l’accaduto ricorda quanto la prudenza sia fondamentale in viaggio.

Incidente in Abruzzo per un motociclista quarantenne di Ferentillo. L'episodio si è verificato intorno alle 11 di ieri mattina, 22 giugno, lungo la strada statale 80 nel territorio di Arischia, in provincia de L'Aquila. L'uomo avrebbe perso il controllo della moto, finendo contro il guard rail.

