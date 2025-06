Percorsi specializzazione sostegno abilitati estero la partenza dei corsi slitta? Abbiamo perso tutto?

Se hai sperato di iniziare presto i percorsi di specializzazione sostegno con titolo estero, potresti dover riconsiderare le tue aspettative. A causa di un ritardo nella procedura di riconoscimento, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha previsto una finestra temporale più lunga per la rinuncia al riconoscimento stesso. Questo slittamento potrebbe influire sulla partenza dei corsi ex art. 7 del DL 71/2024, lasciandoci con molte incognite. È importante rimanere aggiornati e prepararsi alle eventuali novità .

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha previsto una finestra temporale di circa un mese e mezzo per la procedura di rinuncia al riconoscimento del titolo estero, valido e necessario per la partecipazione ai percorsi ex art. 7 del DL 712024 che, annunciati per fine giugno, avranno necessariamente un ritardo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: percorsi - estero - specializzazione - sostegno

Proroga Università Percorsi specializzazione sostegno 3 anni di servizio e abilitati estero: fino al 7 giugno possibile inserire proposta - Una grande opportunità per chi desidera specializzarsi nel sostegno: il Ministero dell'Istruzione ha prorogato fino al 7 giugno il termine per l'inserimento delle proposte da parte delle Università .

Continua a dividere gli addetti ai lavori la possibilità di riconoscimento del titolo estero per partecipare ai percorsi di specializzazione online su sostegno organizzati dall’Indire. Vai su Facebook

Percorsi specializzazione sostegno, titolo estero: Ministero proroga al 21 luglio rinuncia riconoscimento Vai su X

Percorsi specializzazione sostegno abilitati estero, la partenza dei corsi slitta? Abbiamo perso tutto?; Percorsi formativi per il sostegno per docenti con specializzazione conseguita all'estero, termine per rinuncia al riconoscimento prorogato al 21 luglio; Percorsi specializzazione sostegno, titolo estero: Ministero proroga al 21 luglio rinuncia riconoscimento.

Percorsi specializzazione sostegno, titolo estero: Ministero proroga al 21 luglio rinuncia riconoscimento - 26269 del 20 giugno 2025 proroga al 21 luglio 2025 la procedura per esprimere la rinuncia al riconoscimento del titolo estero per partecipare a ... Si legge su orizzontescuola.it

Specializzazione Sostegno con titolo conseguito all’estero: Anief sorveglierà le varie fasi sino alla conclusione dell’iter - È stata spostata dal al 25 giugno al 21 luglio 2025 l’espressione di rinuncia al riconoscimento del titolo specializzante ... Secondo orizzontescuola.it