Perché stiamo togliendo l’alcol dal calice e dal drink? Negli ultimi anni, la generazione Z sta riducendo sempre più il consumo di vino e spirits, influenzata da tendenze di benessere e consapevolezza. L’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (Oiv) prevede un calo del 3,3% nel consumo globale di vino nel 2024, segnando un cambiamento epocale nei gusti degli italiani. Cosa sta succedendo? Quali sono le nuove frontiere del mondo delle bevande?

Negli ultimi anni gli acquisti di vino e spirits sono diminuiti soprattutto nella generazione Z, che secondo i recenti studi consuma sempre meno bevande alcoliche. L'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (Oiv) ha dichiarato che nel 2024 il consumo totale di vino è calato del 3,3 per cento rispetto all'anno precedente, classificando l'Italia come il terzo consumatore mondiale, dopo Stati Uniti e Francia. Cosa sta succedendo? Qual è il vero motivo della riduzione della spesa in questo settore? Abbiamo provato a dare delle risposte durante il think thank organizzato da Gastronomika che quest'anno, il quarto, ha lanciato una provocazione: Cambia tutto! Che cosa è cambiato nelle scelte di oggi? Cosa chiedono i consumatori