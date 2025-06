Perché sentirai parlare sempre più spesso dei risciacqui orali mattutini con olio di sesamo o di cocco

Negli ultimi tempi, i risciacqui orali con olio di sesamo o cocco stanno conquistando sempre più attenzione, ma questa pratica ha radici antiche e affascinanti. Conosciuto come oil pulling, deriva dalla medicina ayurvedica, che considera il nostro corpo come un terreno da curare con attenzione. Scopriamone insieme i benefici e le sorprendenti origini, per comprendere perché sempre più persone scelgono questa naturale routine mattutina.

Di oil pulling si inizia a parlare (parecchio) negli ultimi tempi, ma è una pratica antichissima. E piuttosto curiosa. «Nasce nell'ambito della medicina ayurvedica — dove "Ayurveda" significa letteralmente "scienza della vita" — che attribuisce grande importanza al modo in cui trattiamo il "terreno", cioè il nostro corpo», spiega Carlotta Gnavi, farmacista, esperta in medicina complementare e divulgatrice scientifica -, in libreria con Superimmunità. Come potenziare le tue difese per proteggerti da virus, batteri e tumori (edizioni Piemme, 320 pagine, 18,90 euro). «Per riuscirci esistono rimedi specifici, ma al centro di tutto ci sono sono l' igiene alimentare, le pratiche quotidiane di pulizia e, in generale, l' eliminazione delle tossine.

