Perché sempre più persone finiscono in burnout

perch233 sempre pi249 persone finiscono in burnout. Milano, con il suo ritmo frenetico e le tante opportunità, può diventare una trappola se non si impara a gestire lo stress. Aram Mbow, sorridendo, ricorda come abbia affrontato quel tunnel oscuro, superandolo con consapevolezza e determinazione. Con il giusto equilibrio tra lavoro e benessere, è possibile vivere la città senza esserne vittime. Ecco come riconoscere i segnali e prevenire il burnout.

"Milano è una città che offre tantissimi stimili e se non li sai gestire rischi di finire in burnout". Aram Mbow ne parla sorridendo, perché adesso sa di aver superato uno dei momenti più difficili della sua vita. Un momento in cui la mente era completamente annebbiata.

