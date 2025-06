Perché per il Sudamerica il Mondiale per Club è così importante

Per il Sudamerica, il Mondiale per club rappresenta un traguardo di grande prestigio, un palcoscenico dove le passioni si infiammano e le storie si scrivono sotto gli occhi del mondo. Ora, lasciate che vi porti nel cuore di un momento epico: Miguel Merentiel, il "la bestia" dei Boca Juniors, riceve la palla sulla fascia destra, pronto a scrivere un'altra pagina di leggenda. Immaginate il suo sprint, il suo tiro...

Voglio proporvi un esercizio stilistico. Vi racconto un gol – un gol bello, entusiasmante, a suo modo storico – segnato da Miguel Merentiel nella partita di qualche giorno fa tra Boca Juniors e Bayern Monaco, e voi dovete immaginarlo. Gli " xeneizes " ripartono in contropiede dopo un’azione offensiva del Bayern, la palla arriva a Velasco, sulla fascia destra, largo, c’è il centravanti Miguel Merentiel, detto "la bestia". Merentiel detta il passaggio, si invola dando un metro a Tah, con un drible de vaca supera Stanisic e infine batte Neuer. Ora ve lo faccio vedere: però guardatelo con l’audio. Così, di primo acchito, uno potrebbe pensare che si tratti di un gol segnato a La Bombonera: in fondo il colpo d’occhio, all’Hard Rock Stadium, era questo, una muraglia gialloblu, cinquantamila tifosi del Boca con la missione, lontani da Buenos Aires, di far sembrare Miami un po’ Buenos Aires, e probabilmente sarebbe stato lo stesso anche se in ballo non ci fosse stata una rivincita attesa ventiquattro anni (il Bayern strappò al Boca di Riquelme, di Palermo, dei fratelli Schelotto la Coppa Intercontinentale 2001). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Perché per il Sudamerica il Mondiale per Club è così importante

