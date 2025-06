Perché non possiamo affatto fidarci della guerra improvvisata di Trump all’Iran

perché la guerra improvvisata di Trump contro l’Iran è un passo rischioso e imprevedibile. Mentre alcuni analisti, come Carlo Panella, sono ottimisti sulla sua strategia, il panorama internazionale si fa sempre più incerto e volatile. Le conseguenze di questa escalation potrebbero essere catastrofiche, con ripercussioni ben oltre i confini statunitensi e iraniani. È fondamentale analizzare attentamente le mosse di Washington, senza lasciarsi trasportare da facili entusiasmi o timori.

Nessuno sa che cosa succederà ora che l’America di Donald Trump è entrata in guerra, al fianco di Israele, contro la Repubblica islamica dell’Iran, con l’obiettivo dichiarato di distruggere il suo programma nucleare e quello meno esplicito, ma evidente, di cambiare il regime degli ayatollah e dei pasdaran che governano a Teheran dal 1979. Sono molto meno ottimista di Carlo Panella, secondo il quale la scelta di Trump, per una bizzarra congiunzione astrale, potrebbe dimostrarsi azzeccata, a causa della plateale debolezza del sistema dei mullah, dell’incapacità delle guardie rivoluzionarie, e dell’improbabilità che gli alleati russi e cinesi dell’Iran possano scendere in campo per dare una mano al regime teocratico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it