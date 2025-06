Perché l’Iran ha attaccato la base militare di Al Udeid in Qatar

Perché l'Iran ha colpito la base di Al Udeid in Qatar? In risposta agli attacchi statunitensi contro i siti nucleari della Repubblica Islamica, Teheran ha deciso di dimostrare la propria forza e di inviare un messaggio chiaro alla comunità internazionale. L’attacco, seppur senza vittime, rappresenta un gesto simbolico di resistenza e una pressione crescente in un contesto di tensioni geopolitiche sempre più intense. Ecco perché l’Iran l’ha scelta come obiettivo per...

La rappresaglia dell'Iran dopo gli attacchi Usa contro i siti nucleari della Repubblica Islamica si è concretizzata con il lancio di 10 missili balistici verso la base aerea di Al Udeid, in Qatar, situata nel deserto a circa 45 chilometri a sud-ovest di Doha. L'attacco non ha provocato né morti né feriti: i missili sono stati tutti intercettati e, in ogni caso, la base era già stata evacuata. Ecco perché l'Iran l'ha scelta come obiettivo per vendicarsi dei raid americani. Perché la base aerea di Al Udeid è importante per gli Stati Uniti. A seguito delle operazioni militari congiunte durante l'operazione Desert Storm nel 1991, il Qatar e gli Stati Uniti hanno concluso un accordo di cooperazione in materia di difesa, successivamente ampliato.

