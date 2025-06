Perché le vittime palestinesi ci colpiscono meno di Andromeda? Dobbiamo comunque protezione a chi soffre

In un mondo in cui le immagini delle vittime ci colpiscono in modo diverso, è fondamentale ricordare che ogni sofferenza merita protezione. Rosamaria Fumarola ci invita a riflettere su come i media influenzino la nostra percezione, spesso distorcendo la realtà. Le piccole vittime palestinesi, pur trovandosi in condizioni estreme, meritano uguale attenzione e solidarietà di tutte le altre. La compassione non conosce frontiere: perché allora alcune sofferenze sembrano meno nostre?

di Rosamaria Fumarola Sul perché alcuni eventi delittuosi ci colpiscono più di altri molto potrebbe essere scritto, senza la certezza tuttavia di raggiungere un risultato esaustivo. Il rapporto con le immagini dei media infatti, come insegnava Pasolini, è tutt’altro che scevro da usi asettici e anzi, semmai lo si desiderasse non sarebbe possibile. È così i visi delle piccole vittime palestinesi, benché versino in condizioni milioni di volte peggiori di qualsivoglia bambino che viva o muoia nelle nostre città, ci colpiscono di meno. Di questo è responsabile il passato coloniale di un occidente diventato tale disumanizzando e sfruttando il resto del mondo, ma questo lo sappiamo già o almeno così si spera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché le vittime palestinesi ci colpiscono meno di Andromeda? Dobbiamo comunque protezione a chi soffre

In questa notizia si parla di: colpiscono - vittime - palestinesi - meno

Annegamenti, bimbi a rischio. Ogni anno oltre 300 vittime e uno su 10 ha meno di 18 anni - Ogni estate, le tragedie degli annegamenti colpiscono famiglie e comunità, ricordandoci quanto sia fondamentale la prevenzione.

"Noi colpiamo strutture del programma nucleare, loro colpiscono un ospedale, dove la gente non può nemmeno scappare. Questa è la differenza tra noi e questi assassini". Questa dichiarazione è di Netanyahu. Ha ragione, gli ospedali non dovrebbero essere Vai su Facebook

Perché le vittime palestinesi ci colpiscono meno di Andromeda? Dobbiamo comunque protezione a chi soffre; Verso una tregua di meno di un mese nella Striscia e in Libano. Bombe israeliane, 143 morti a Gaza - Gli attacchi israeliani odierni in Libano hanno ucciso 19 persone, tra cui otto donne; Guerra ultime notizie. Mosca: abbattuti 5 missili Atacms su regione Bryansk. Otto razzi colpiscono base italiana Unifil, nessun ferito. Idf: non siamo stati noi.

Ennesima strage di civili a Gaza: almeno 35 palestinesi uccisi mentre attendevano aiuti umanitari - Almeno 35 palestinesi sono stati uccisi da colpi israeliani mentre attendevano aiuti umanitari a Gaza. Si legge su fanpage.it

31 palestinesi tra i 60 morti negli ultimi attacchi israeliani vicino ai centri aiuti a gaza - Gli scontri a Gaza causano decine di vittime civili vicino ai centri di aiuti umanitari, con attacchi israeliani intensificati soprattutto nel corridoio di Netzarim e nelle aree urbane della striscia. Lo riporta gaeta.it