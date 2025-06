Perché la risposta dell' Iran contro le basi Usa è un flop

Il dramma tra Iran e USA si svolge come una trama già scritta, con risposte che sembrano più scenografie che vere azioni di ritorsione. La recente "telefonata" sembra un copione già previsto, lasciando intuire che sotto la superficie non ci siano autentici segnali di escalation. In questo gioco di ruolo geopolitico, l'unica certezza è che tutto continua a seguire il copione prestabilito, dimostrando quanto siano intricate le mosse diplomatiche di questa sfida senza esclusione di colpi.

Una messa in scena "telefonata", più che una ritorsione per il raid Usa: l'unica certezza, al momento, è che il copione previsto è stato rispettato.

Secondo la Cnn nella notte gli Stati Uniti per colpire i siti nucleari iraniani hanno usato 12 bombe MOP 'bunker buster' sganciate da sei aerei invisibili B2 stealth partiti dalle basi in Missouri e rimasti in volo 37 ore grazie ai rifornimenti aerei. Sei Mop sarebbero

