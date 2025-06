Perché la Ducati campione non convince fino in fondo

Se da un lato i titoli mondiali confermano il talento di Pecco Bagnaia, dall’altro lato la Ducati sembra perdere smalto. L’arrivo di Marc Marquez ha acceso nuove speranze, ma nel paddock e tra i tifosi si diffondono dubbi sulla competitività della moto, che sembra non più in sintonia con le sfide del campionato. È il momento di capire se questa tensione sarà solo un passaggio o il segnale di una crisi profonda.

Nonostante i titoli mondiali di Pecco Bagnaia e l'arrivo di Marc Marquez, nel paddock e tra i fan cresce il dubbio su una moto che sembra non rispondere più alle esigenze del Campione, tra fischi e strane "sensazioni" che vanno oltre i numeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Perché la Ducati campione non convince fino in fondo

In questa notizia si parla di: campione - ducati - convince - fondo

Libertas Nuoto Novara, Matteo Federico Ignat campione italiano juniores nella 16 km di fondo - Con orgoglio, Libertas Nuoto Novara celebra il trionfo di Matteo Federico Ignat, campione italiano juniores nei 16 km di fondo ai Campionati italiani assoluti e di categoria Open Water.

Perché la Ducati campione non convince fino in fondo.

Perché la Ducati campione non convince fino in fondo - Nonostante i titoli mondiali di Pecco Bagnaia e l'arrivo di Marc Marquez, nel paddock e tra i fan cresce il dubbio su una moto che sembra non rispondere più alle esigenze del Campione, tra fischi e st ... Come scrive msn.com

Pecco è il primo italiano a diventare campione dai tempi del suo mentore Valentino Rossi, nel 2009. Un recupero di 108 punti iniziato dal Gp di Germania, che ha riportato il ... - consentire la vittoria di Valentino, partito dal fondo per una penalità che ancora oggi ha, per ... Si legge su linkiesta.it