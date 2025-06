Perché la benzina aumenta paghiamo di più ma non c’entra la guerra in Iran

Perché la benzina continua a salire, anche senza un coinvolgimento diretto della guerra in Iran? La risposta risiede nelle dinamiche speculative e nelle tensioni geopolitiche che alimentano un ciclo di aumenti dei prezzi senza fine. Secondo un'analisi congiunta di C.r.c. e Assoutenti, il conflitto potrebbe avere un impatto ancora più pesante sui bilanci delle famiglie italiane. Come in passato, le crisi internazionali vengono spesso utilizzate come pretesto per rincari ingiustificati, alimentando un incubo economico senza soluzione.

Speculazioni e aumento dei prezzi sembra essere un incubo senza fine. Secondo un’analisi congiunta del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) e Assoutenti, la guerra Iran-Israele potrebbe avere un impatto significativo sui costi sostenuti dalle famiglie italiane. Come avvenuto in occasione dello scoppio del conflitto in Ucraina, anche in questo caso le tensioni geopolitiche vengono sfruttate come pretesto per aumenti speculativi dei prezzi dei prodotti energetici, anche in assenza di blocchi effettivi alla produzione o alla circolazione delle risorse. Incremento dei prezzi dei carburanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Perché la benzina aumenta, paghiamo di più ma non c’entra la guerra in Iran

In questa notizia si parla di: guerra - iran - benzina - aumenta

Guerra Israele-Iran, l’imprenditrice: gabbia Teheran. “Mancano Internet, soldi e benzina” - In un quadro di tensione crescente tra Israele e Iran, la crisi a Teheran si fa sempre più drammatica.

Aumentano i prezzi dei carburanti per effetto della guerra tra Israele e Iran scoppiata una settimana fa. Vai su Facebook

Prezzi benzina: effetto guerra #Iran, costi in forte aumento https://motorionline.com/prezzi-benzina-effetto-guerra-iran-costi-in-forte-aumento/… Vai su X

Perché la benzina aumenta, paghiamo di più ma non c’entra la guerra in Iran; La guerra in Iran è già il pretesto per aumentare il prezzo dei carburanti; Petrolio, prezzo benzina in aumento con minaccia chiusura Stretto di Hormuz.

Perché la benzina aumenta, paghiamo di più ma non c’entra la guerra in Iran - Il Centro formazione e ricerca sui consumi e Assoutenti spiega perché ad oggi l’aumento dei prezzi non è una conseguenza della guerra in Iran, la manovre speculative e le proiezioni per il ... Secondo quifinanza.it

Prezzi benzina, esplodono i costi alla pompa per la guerra: ai massimi da inizio aprile - I rialzi registrati venerdì sui listini si riversano questa mattina sulle medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, che ... Segnala iltempo.it