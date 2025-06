Perché in Serie A ci sono sempre gli stessi allenatori?

Perché in Serie A vediamo sempre gli stessi allenatori? Massimiliano Allegri è l’esempio perfetto di un eterno ritorno, un protagonista che sembra non voler lasciare il palcoscenico delle grandi sfide. La sua carriera, quasi come un palindromo, si snoda tra successi e ricordi indelebili ai più appassionati di calcio. Ma cosa rende Allegri così irresistibile e resiliente nel cuore del calcio italiano? Scopriamolo insieme.

Massimiliano Allegri è l'uomo degli eterni ritorni. Uno per quelli per cui si scomodano con piacere quelle pagine sui social che si divertono a snocciolare le carriere di calciatori e allenatori sulla base di Wikipedia: ecco, quella di Allegri è una carriera palindroma. Almeno negli ultimi quindici anni: è stato al Milan, dove ha vinto uno scudetto, poi ha scritto un pezzo importante della storia della Juventus, mettendoci del suo nei nove campionati vinti consecutivamente, quindi è tornato alla Juventus appena due anni dopo, stavolta senza mantenere le attese intorno a lui, e ora rieccolo alla guida del Milan.

