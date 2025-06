Per Phoenix nato dormendo amato per sempre Non hai respirato non hai visto Eppure sei tutto per me | Kelsey Parker piange la morte del terzo figlio

Il dolore di una perdita incomprensibile, uno strazio difficile da esprimere, colpisce nel profondo i cuori di chi conosce il calore di un amore incondizionato. Kelsey Parker, vedova di Tom dei “The Wanted”, condivide la dolorosa perdita del suo terzo figlio, Phoenix, nato dormendo. Una testimonianza di amore eterno e di speranza che ci ricorda quanto il legame più forte sia quello dell’anima. Il mondo si è fatto silenzioso al tuo...

La conduttrice del podcast e vedova di Tom Parker di “The Wanted”, Kelsey Parker ha condiviso in un post su Instagram domenica 22 giugno che il suo terzo figlio (il primo con il compagno Will Lindsay) è “nato dormendo”. “Phoenix Parker-Lindsay, sarai amato per sempre”, ha scritto Kelsey sulla piattaforma, accompagnandola con una toccante poesia intitolata “ Per Phoenix, nato dormendo, amato per sempre “. “Il mondo si è fatto silenzioso al tuo arrivo. Così amato, così desiderato, eppure non più vivo- ha affermato -. Il nostro prezioso bambino, il nostro angelo di luce. Nato con le ali, ha preso il volo silenzioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it