Per nove giorni Forlimpopoli diventa la capitale del mangiar bene | torna la Festa Artusiana

Per nove giorni, Forlimpopoli si trasforma nella capitale del mangiar bene, ospitando la rinomata Festa Artusiana. Un appuntamento storico che rinnova il suo fascino per affermarsi come eccellenza nazionale. Dal 28 giugno al 6 luglio, il paese si anima di sapori, cultura e tradizione, valorizzando il patrimonio gastronomico e culturale di Artusi. L’Amministrazione comunale di...

Uno storico appuntamento che ha deciso di rinnovarsi per essere sempre di più un'eccellenza a livello nazionale. Sabato 28 giugno si alza il sipario sulla ventinovesima edizione della Festa Artusiana, evento che si terrà fino a domenica 6 luglio, e per l'occasione l'Amministrazione comunale di.

