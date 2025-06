Per l' Al Hilal di Inzaghi pari anche col Salisburgo | ora vincere col Pachuca potrebbe non bastare

L'Al Hilal di Inzaghi si trova ora a un crocevia cruciale: anche con una vittoria contro il Pachuca potrebbe non bastare per passare il turno, soprattutto se il risultato tra Real e Salisburgo finirà in pareggio. Niente gol a Washington e un possibile pari nel match decisivo rendono la qualificazione un'impresa ardua, lasciando i sauditi in bilico tra speranze e un'uscita precoce dalla competizione. La posta in gioco è altissima...

Nessun gol a Washington, ma con un 2-2 all'ultima giornata tra il Real e gli austriaci i sauditi sarebbero fuori anche se battessero di goleada il Pachuca, già fuori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Per l'Al Hilal di Inzaghi pari anche col Salisburgo: ora vincere col Pachuca potrebbe non bastare

In questa notizia si parla di: pachuca - hilal - inzaghi - pari

Inzaghi, prima intervista all’Al-Hilal e spiega l’addio all’Inter: “Volevo…” - Nel suo debutto come allenatore dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi ha condiviso emozioni e motivazioni, rivelando la sua voglia di esplorare nuove frontiere nel mondo del calcio.

L'Al-Hilal di Inzaghi ci prova ma sbatte contro il Salisburgo: 0-0 e seconda X su due per l'ex Inter ? Vai su Facebook

Per l'Al Hilal di Inzaghi pari anche col Salisburgo: ora vincere col Pachuca potrebbe non bastare; Formazioni ufficiali Real Madrid-Pachuca: chi gioca titolare e le ultime su Huijsen, Modric, Bellingham e Mbappé; Il Real Madrid reagisce e travolge il Pachuca: tris e riscatto al Mondiale per Club.

Per l'Al Hilal di Inzaghi pari anche col Salisburgo: ora vincere col Pachuca potrebbe non bastare - 2 all'ultima giornata tra il Real e gli austriaci i sauditi sarebbero fuori anche se battessero di goleada il Pachuca, già fuori ... Si legge su gazzetta.it

Real Madrid, primo squillo - Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità e ricevere contenuti esclusivi direttamente nella tua casella di posta. Segnala interris.it