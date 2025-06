Per i giovani arriva il pacchetto completo hotel discoteche e trasporti per arrivarci

un’opportunità unica per vivere l’estate al massimo senza stress e senza pensieri. Con la Abk Summer Card, i giovani possono godersi hotel di qualità, discoteche esclusive e trasporti convenienti, tutto in un unico pacchetto pensato per loro. È il modo migliore per scoprire la riviera e creare ricordi indimenticabili, facilitando ogni aspetto della vacanza. Preparati a vivere un’estate indimenticabile, perché con Abk Summer Card il divertimento è garantito!

Arriva la Abk Summer Card, uno strumento che permette di accedere a un sistema integrato di servizi e convenzioni pensato appositamente per i giovani in riviera. In collaborazione con numerose strutture alberghiere del territorio, Abrakadabra propone pacchetti hotel più Abk Card, offrendo così. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Per i giovani arriva il pacchetto completo hotel, discoteche e trasporti per arrivarci

