per esposito inizia a farsi la fila al parma si aggiunge un altro club

Sebastiano Esposito sta attirando l’attenzione di più club in Serie A, con il Parma che si aggiunge alla lista. La sua brillante stagione all’Empoli, nonostante la retrocessione, ha acceso l’interesse di diversi allenatori e dirigenti. Un talento in crescita che potrebbe presto cambiare maglia: scopriamo insieme le ultime novità sul suo futuro.

Sebastiano Esposito piace in Serie A. L’attaccante, attualmente al Mondiale per Club con l’Inter, non piace solamente al Parma. Ecco quanto filtra secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. INTERESSE – Per Sebastiano Esposito comincia a farsi un po’ di fila. La buona stagione all’Empoli, nonostante la retrocessione in Serie B dei toscani, non è passata inosservata. D’altronde il classe 2002 di Castellamare ha messo a referto 10 gol e due assist e oggi si trova con l’Inter al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Seba è sceso in campo dal primo minuto sia contro i messicani del Monterrey, che contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. 🔗 Leggi su Inter-news.it