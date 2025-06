Per celebrare l’ascesa completamente da sola in una fonte per oggi facciamo un altro bambino

L'entusiasmo travolgente di Santiago Colombatto ha reso indimenticabile la promozione dell'Oviedo in Prima Divisione. Dopo una notte di festeggiamenti, l'argentino si è distinto come il vero protagonista, regalando momenti che rimarranno impressi nel cuore dei tifosi. La sua energia contagiosa ha trasformato questa vittoria in una celebrazione collettiva di pura gioia e orgoglio sportivo, dimostrando come un singolo atleta possa mettere in moto un'intera comunità .

2025-06-22 22:54:00 Calcio spagnolo: La celebrazione della promozione di Oviedo alla First Division ha lasciato un chiaro MVP: Santiago Colombatto. L’argentino era ansioso di festeggiare e ha lasciato momenti in cui gli Oviedisti impiegheranno del tempo per dimenticare. Per averli ordinati cronologicamente, il primo “Momentazo” di Colombatto è arrivato questa mattina. Dopo aver trascorso tutta la notte a celebrare l’ascesa con i fan, l’argentino ha deciso di continuare a festeggiare. Lo fece indurre una bandiera oviedista alla fonte di Plaza de Castilla, completamente sola. Sua moglie, Clarisa Abreu, è stata giornalista e ha continuato a ritardare la celebrazione di suo marito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: celebrare - ascesa - completamente - sola

L’annuncio di Peppe Di Napoli: “La Tac è completamente pulita, sono guarito” - Peppe Di Napoli, il famoso pescivendolo diventato una star dei social, ha condiviso un annuncio di gioia con i suoi follower: "La TAC è completamente pulita, sono guarito!" Attraverso un emozionante reel, Peppe invita tutti a non mollare e a combattere sempre.