Per Bonny è questione di bonus | Inter e Parma OK sulla formula – CdS

Bonny si avvicina sempre di più a indossare la maglia dell’Inter, ma ancora alcune questioni burocratiche e di bonus devono essere risolte tra il club nerazzurro e il Parma. La trattativa è in fase avanzata, con una formula 8211 CDS che sembra trovare accordo. Il futuro del centravanti francese si definisce giorno dopo giorno, promettendo grande entusiasmo ai tifosi interisti. La soluzione definitiva è ormai vicina, e presto ci sarà l’annuncio ufficiale.

Questione di giorni e di bonus per vedere Yann-Ange Bonny con la maglia dell’Inter. La società nerazzurra e il Parma, presto si vedranno a distanza, per trovare la quadra definitiva. E sulla formula non c’è particolare resistenza. LA SITUAZIONE – Bonny viaggia verso l’Inter. Il centravanti francese è vicino a diventare un nuovo giocatore nerazzurro, ma prima Inter e Parma dovranno risolvere la questione dei bonus. Sulla cifra non ci sono dubbi: i ducali vogliono 25 milioni di euro, l’Inter parte da una base di 22 e per poi arrivare ai 25 in maniera variabile. Il Parma, dal canto suo, vorrebbe inserire nella trattativa dei bonus facilmente raggiungibili. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Per Bonny è questione di bonus: Inter e Parma OK sulla formula – CdS

