Pensive | il film horror è ispirato ad una storia vera?

Sei curioso di scoprire se il film horror Pensive, noto anche come Rupintojelis, si ispira a una storia vera? Questo inquietante film lituano del 2020, diretto da Jonas Trukanas, rappresenta un'affascinante incursione nel genere horror baltico, unendo atmosfere da slasher con un contesto culturale unico. Ma la domanda che tutti si pongono è: quanto di ciò che vediamo sullo schermo ha basi reali? Scopriamolo insieme.

Pensive (noto anche come Rupintojelis ) è un film horror lituano del 2020 che rappresenta un’interessante incursione del cinema baltico in un genere che raramente trova spazio nella produzione locale. Diretto da Jonas Trukanas, il film ha saputo attirare l’attenzione degli appassionati per il modo in cui coniuga le classiche atmosfere da slasher americano con un contesto culturale e sociale tipicamente lituano. Pensive si distingue però non solo per l’ambientazione insolita – le foreste e i paesaggi rurali della Lituania – ma anche per la capacità di esplorare tematiche legate alla memoria collettiva, al senso di colpa e alla violenza sommersa di una generazione giovane e apparentemente spensierata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it