pensione negata ora ottiene 100mila euro

In un percorso complesso e spesso scoraggiante, una pensione negata si trasforma ora in una vittoria tangibile: quasi 100 mila euro tra arretrati e arretrati. Grazie all’esperienza e alla tenacia del patronato Inca Cgil di Milano e della Filt, una settantunenne ha ricostruito con successo la sua carriera contributiva, dimostrando che con il giusto supporto, anche le situazioni più ingarbugliate possono essere risolte e premiare chi ha sempre creduto nel diritto alla tutela sociale.

Quasi quattro anni di arretrati sulla pensione, per un importo complessivo di circa 100mila euro. Grazie all'assistenza del patronato Inca Cgil di Milano e della Filt, il sindacato del settore trasporti, una 71enne è riuscita a ottenere un "tesoretto", ricostruendo una carriera contributiva caratterizzata da molteplici tipologie di contratto e versamenti in diverse gestioni previdenziali. Una situazione ingarbugliata che, al momento di andare in pensione, si era tradotta in un "buco" di quattro anni e quindi in un danno economico non da poco. "Non si trattava di una semplice richiesta pensionistica – spiega la Cgil ricostruendo la vicenda – era invece necessario valutare la possibilità di recuperare una somma significativa di arretrati.