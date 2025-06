Pensione di luglio 2025 quando arriva e a chi spetta la quattordicesima

Pensioni di luglio in arrivo con assegni più corposi per chi ha diritto alla quattordicesima. Il cedolino del trattamento previdenziale del prossimo mese è già disponibile nella sezione dell’Inps dedicata, dove è possibile verificare le voci che compongono l’importo da ricevere. La quattordicesima mensilità sarà riconosciuta ai pensionati di tutte le gestioni in possesso di determinati requisiti, tra cui quelli di reddito. Nel 2024, la rata corrisposta a luglio o a dicembre di ogni anno, è stata ricevuta da tre milioni di persone. Il pagamento della pensione di luglio. Come previsto dal calendario l’Inps, la pensione di luglio sarà accreditata nella giornata di martedì 1, sia per coloro che ricevono l’importo direttamente su conto corrente bancario o postale, sia per chi ritira la somma in contanti, per un massimo di mille euro netti, presso gli uffici delle Poste italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensione di luglio 2025, quando arriva e a chi spetta la quattordicesima

