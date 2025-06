Pellegatti | Milan è la settimana buona per Xhaka | ci sono novità

Nel fervore del mercato, la settimana di Xhaka al Milan potrebbe segnare una svolta decisiva. Carlo Pellegatti svela che le trattative con il Bayer Leverkusen stanno entrando nel vivo e l’attesa cresce. Riuscirà il centrocampista svizzero a vestire presto il rossonero? Restate sintonizzati: le novità potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, portando entusiasmo e nuove speranze in casa Milan.

Carlo Pellegatti ha detto che questa settimana potrebbe essere decisiva per vedere Xhaka al Milan. Ora si tratta col Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Milan, è la settimana buona per Xhaka: ci sono novità”

In questa notizia si parla di: pellegatti - milan - settimana - xhaka

Pellegatti: “I soldi per Xhaka non sono buttati via, il Milan deve capirlo” - Carlo Pellegatti sottolinea che i soldi spesi dal Milan per acquistare Xhaka non sono un investimento sprecato, ma una scelta strategica fondamentale.

#Pellegatti: “#Tare ritiene #Xhaka indispensabile per il @acmilan” - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers - X Vai su X

Carlo Pellegatti immagina già il prossimo centrocampo del Milan: Xhaka, Jashari e Fofana. Vi piacerebbe? Vai su Facebook

Pellegatti: “Milan, è la settimana buona per Xhaka: ci sono novità”; Pellegatti: “Tare ritiene Xhaka indispensabile per il Milan”; Pellegatti sull'attaccante: Allegri ha chiesto un giocatore che conosca la Serie A.

Pellegatti: "I soldi per Xhaka non sono buttati via, il Milan deve capirlo" - Ha chiuso parlando dei soldi che non sarebbero persi per lo svizzero, anzi:'Xhaka va preso non stando a litigare per 10- Scrive informazione.it

Perché Xhaka è perfetto per il Milan di Tare e Allegri: il punto di Pellegatti - Discussione sulle valutazioni economiche nel calcio moderno: il caso di Granit Xhaka e l’interesse del Milan. Riporta msn.com