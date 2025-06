Peggiore cuochi d’america | data di debutto dell’ultima stagione con anne burrell

Se sei appassionato di cucina e di sfide culinari, non puoi perderti l'ultima stagione di "Worst Cooks in America" con Anne Burrell. La Food Network ha annunciato la data di debutto, segnando il capitolo finale di questa avvincente avventura, ricca di emozioni, imprevisti e tanta cucina. Preparati a scoprire chi riuscirà a trasformare i peggiori cuochi in veri chef: un evento imperdibile che segna un addio indimenticabile.

annuncio della stagione finale di worst cooks in america con anne burrell. La rete televisiva Food Network ha comunicato ufficialmente la data di debutto dell'ultima stagione condotta dalla celebre chef Anne Burrell di Worst Cooks in America. La notizia, diffusa attraverso un post su Instagram, evidenzia il momento conclusivo di un percorso televisivo che ha visto Anne protagonista insieme a nuovi mentor e volti noti del settore culinario. data di debutto e dettagli principali. La stagione finale di Worst Cooks in America sarà trasmessa a partire da lunedì 28 luglio alle ore 21:00 (ora locale).

