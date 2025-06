Pecorino Monte Poro DOP | Vibo celebra l’eccellenza calabrese tra convegno e show cooking

Il prossimo 24 giugno, Vibo Valentia si prepara a celebrare l’eccellenza calabrese con un evento imperdibile: la presentazione ufficiale del Consorzio Pecorino Monte Poro DOP, un viaggio tra gusto, tradizione e innovazione. Promosso dal GAL Terre Vibonesi, questo appuntamento unisce istituzioni, esperti e produttori in un momento di grande valore simbolico e strategico per il territorio. Un’occasione unica per scoprire e valorizzare le eccellenze calabresi, che promette di lasciare un segno indelebile nel panorama gastronomico italiano.

Martedì 24 giugno alle ore 18:00, la Sala Murmura della Camera di Commercio di Vibo Valentia ospiterà la presentazione ufficiale del Consorzio Pecorino Monte Poro DOP. Un appuntamento atteso, promosso dal GAL Terre Vibonesi guidato da Vitaliano Papillo, che da anni lavora per valorizzare e internazionalizzare le eccellenze agroalimentari del territorio. L’evento, dal forte valore simbolico e strategico, unisce istituzioni, esperti, produttori e cittadini in un momento di riflessione e promozione. Al centro della serata il convegno “Dal pascolo alla tavola: il Consorzio Pecorino Monte Poro DOP motore di sviluppo economico e sostenibile del territorio”, moderato dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pecorino Monte Poro DOP: Vibo celebra l’eccellenza calabrese tra convegno e show cooking

In questa notizia si parla di: pecorino - monte - poro - vibo

Due giornate gratuite nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine - Due giornate gratuite nell'oasi WWF Monte Sant'Elia del Parco Terra delle Gravine: un'opportunità per esplorare la natura e partecipare a iniziative di citizen science.

A Vibo la presentazione del Pecorino Monte Poro DOP; Il Pecorino Monte Poro DOP si presenta alla comunità: evento a Vibo per promuovere sviluppo e identità; Il Pecorino a latte crudo del Monte Poro rischia di scomparire: «Così proviamo a tenere viva una tradizione centenaria» ·.

Il Pecorino Monte Poro DOP si presenta alla comunità - Martedì 24 giugno alle ore 18:00, nella prestigiosa Sala Murmura della Camera di Commercio di Vibo Valentia, si terrà la presentazione ufficiale del Consorzio Pecorino Monte Poro DOP alla comunità. Scrive corrieredellacalabria.it

Pecorino Monte Poro DOP si presenta alla comunità in un evento speciale a Vibo - Appuntamento Martedì 24 giugno alle ore 18:00, nella prestigiosa Sala Murmura della Camera di Commercio di Vibo Valentia ... Come scrive reggiotv.it