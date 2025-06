Pecore assaltano lo Stallazzo | Hanno rubato un panino e bevuto birra dalla spillatrice

purtroppo, non sono solo furti ordinari, ma un vero e proprio assalto di pecore affamate e assetate! Domenica allo Stallazzo di Paderno, queste folli visitatrici hanno scardinato il ristoro, rubando un panino e bevendo birra dalla spillatrice come se fosse il loro banchetto personale. La scena ha lasciato tutti senza parole, dimostrando che a volte anche le pecore sanno come prendersi ciò che desiderano... e voi, cosa avreste fatto in loro vece?

Sono entrate di soppiato al ristoro in cerca di cibo o bevande, servendosi da sole: una si è addirittura avventata sulla spillatrice della birra nel tentativo di rinfrescarsi. La scena che descriviamo, verificatasi domenica allo Stallazzo di Paderno, non ha visto in azione ladre, o almeno non. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Pecore "assaltano" lo Stallazzo: "Hanno rubato un panino e bevuto birra dalla spillatrice"

