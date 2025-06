Pd si chiude la conferenza programmatica | assemblea provinciale a Brindisi

Il Partito Democratico di Brindisi conclude con entusiasmo la sua assemblea provinciale, un momento di confronto e progettualità condivisa che ha visto il coinvolgimento attivo di tutti i protagonisti locali. Giovedì 26 giugno alle ore 18:00, presso la sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, si darà il via a una nuova fase di impegno e rinnovamento. Un’occasione imperdibile per plasmare insieme il futuro della nostra comunità e rafforzare i valori che ci uniscono.

BRINDISI - Dopo settimane di confronto aperto e partecipato, giunge a conclusione la fase provinciale della conferenza programmatica del Partito Democratico di Brindisi.giov Giovedì 26 giugno, alle ore 18:00, presso la sala Gino Strada di Palazzo Nervegna (via Duomo, 20 – Brindisi), si terrà.

