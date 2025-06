Pd Sansepolcro | Ponte sul Tevere | la verità dei fatti

Arezzo, 23 giugno 2025 – Pd Sansepolcro: «Ponte sul Tevere: la verità dei fatti». In questi giorni, il nuovo ponte sul Tevere ha riacceso il dibattito pubblico, ma è fondamentale fare chiarezza sulla sua storia e sui passaggi chiave che hanno portato alla sua realizzazione. Con un approccio trasparente e obiettivo, desideriamo condividere i fatti reali per favorire un dialogo costruttivo e informato con tutta la comunità.

Arezzo, 23 giugno 2025 – Pd Sansepolcro: «Ponte sul Tevere: la verità dei fatti» In questi giorni si è tornati a parlare del ponte sul Tevere a Sansepolcro, un’opera attesa da decenni e oggi finalmente inaugurata e aperta alla cittadinanza. Tuttavia, in alcune recenti comunicazioni pubbliche si rischia di confondere la cronologia degli eventi e di oscurare un passaggio fondamentale della sua storia. Senza alcuna intenzione polemica, riteniamo doveroso ricordare con chiarezza che fu l’amministrazione Frullani, nel 2014, a ottenere il finanziamento per il ponte, firmando un accordo ufficiale con la Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pd Sansepolcro: «Ponte sul Tevere: la verità dei fatti»

