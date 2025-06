Payback dispositivi medici l’allarme di Asfo Abruzzo-Molise | Decreto ancora insufficiente servono tutele concrete

L'ultimo decreto sul payback per dispositivi medici, annunciato con entusiasmo, lascia però molte imprese abruzzesi e molisane insoddisfatte. L'associazione Asfo Abruzzo-Molise, parte di Fifo Sanità, denuncia un quadro ancora insufficiente e chiede tutele più concrete per tutelare un settore strategico. La crisi richiede interventi incisivi: è ora di passare dalle parole ai fatti per garantire sostenibilità e crescita.

Preoccupazione tra le imprese fornitrici di dispositivi medici abruzzesi e molisane. L’associazione Asfo Abruzzo-Molise, aderente a Fifo Sanità, interviene con toni critici sul decreto governativo relativo al payback, giudicato “insufficiente” nonostante lo stanziamento previsto da 360 milioni di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Payback dispositivi medici, l’allarme di Asfo Abruzzo-Molise: "Decreto ancora insufficiente, servono tutele concrete"

In questa notizia si parla di: payback - dispositivi - medici - asfo

Payback dispositivi medici, Sanità tavolo MEF su Payback Conflavoro PMI Sanità e Confapi Salute: "Strada ancora in salita" - Roma, 15 maggio 2025 – In un contesto complesso e segnato da tensioni, si è svolto oggi un incontro cruciale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante il payback sui dispositivi medici.

PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI: ASFO ABRUZZO–MOLISE, DECRETO INSUFFICIENTE, SERVONO TUTELE CONCRETE; Payback dispositivi medici, l’allarme di Asfo Abruzzo-Molise: Decreto ancora insufficiente, servono tutele concrete; Payback dispositivi medici, incontro con la Regione Umbria.

Confcommercio, sul payback importante intervento del governo - legge licenziato dal Consiglio dei Ministri in tema di payback sui dispositivi medici, "rappresenta un intervento importante in termini di riduzione dell'onere a capo delle imprese del sett ... Secondo ansa.it

Conflavoro Pmi Sanità e Confapi Sanità: cancellare il payback dispositivi medici - Entrambe le confederazioni denunciano una scelta a vantaggio delle multinazionali e chiedono l’immediata cancellazione del meccanismo ... Segnala milanofinanza.it