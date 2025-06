Pavel Nedved torna in patria | sarà il dg della Repubblica Ceca

Dopo un breve soggiorno in Arabia, Pavel Nedved torna a casa, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. L’ex stella di Juventus e Lazio assume il ruolo di direttore generale della nazionale ceca, portando passione ed esperienza nel calcio nazionale. Un ritorno che segna un momento di rinascita per il calcio della Repubblica Ceca, aprendo nuove prospettive per le future generazioni.

Chiusa dopo poco tempo l’avventura in Arabia con l’Al Shabab, l’ex fuoriclasse ceco di Juventus e Lazio, Pavel Nedved, torna in patria per ricoprire un ruolo di grande prestigio: sarĂ il nuovo direttore generale della nazionale maggiore della Repubblica Ceca e dell’Under 21. PAVEL NEDVED TORNA IN PATRIA: L’ ANNUNCIO DELLA FEDERCALCIO CECA Il Pallone D’oro 2003 è stato voluto fortemente dal Presidente della Federazione calcistica della Repubblica Ceca, David Trunda, per risollevare le sorti di una nazionale reduce da prestazioni deludenti, come la pesante sconfitta per 5-1 contro la Croazia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, e la precoce eliminazione della rappresentativa under 21 agli Europei in Slovacchia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pavel Nedved torna in patria: sarĂ il dg della Repubblica Ceca

In questa notizia si parla di: ceca - pavel - nedved - torna

Nuova Skoda Citigo: torna l’utilitaria ceca? - La nuova Škoda Citigo è tornata, portando con sé un'evoluzione che unisce design moderno e tecnologie avanzate.

L’avventura di Pavel #Nedved in Arabia Saudita è già finita! L’ex Pallone d’Oro e vice presidente della #Juve comincia una nuova avventura come direttore generale della Nazionale maggiore e dell’U21 nella FACR (Federazione Ceca) L’ARTICOLO Vai su X

23 giugno 2006 19 anni fa ad Amburgo, Italia e Repubblica Ceca si giocavano una partita chiave assolutamente decisiva per capire chi passava alla fase ad eliminazione diretta. Per l'Italia decideranno due giocatori entrati dalla panchina: prima Materazzi fec Vai su Facebook

Nedved lascia l'Arabia Saudita e torna in Repubblica Ceca: sarĂ il direttore generale della nazionale maggiore e dell'Under 21; Nedved torna a casa: sarĂ il direttore generale delle nazionali della Repubblica Ceca; Pavel Nedved lascia l'Arabia: sarĂ direttore generale delle nazionali della Repubblica Ceca.

TMW - Pavel Nedved torna in Repubblica Ceca, nuovo ruolo in federazione - Shabab, Pavel Nedved è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera dietro la scri ... Si legge su napolimagazine.com

Nuovo ruolo in Federazione Ceca per Nedved: domani l'ufficialità - Pavel Nedved, dopo aver lasciato la Juventus e una parentesi non molto positiva come manager in Arabia Saudita con l'Al- Lo riporta tuttojuve.com