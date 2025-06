Pause attive al Parco del Mare il flash mob per apprendere brevi pratiche di movimento quotidiano

Pause attive al Parco del Mare: un flash mob coinvolgente per riscoprire il potere delle brevi pratiche di movimento quotidiano. In un mondo sempre più sedentario, queste semplici azioni diventano strumenti di benessere personale e collettivo, rompendo la routine e rivitalizzando corpo e mente. Un'occasione unica per imparare, condividere e sentirsi parte di una comunità vivace e attiva. È il momento di muoversi insieme e fare la differenza!

Riscoprire insieme il valore del movimento con le pause attive: un gesto semplice e trasformativo che, rompendo la sedentarietà a scuola, al lavoro e in ogni contesto quotidiano, migliora il nostro benessere e quello della comunità . È il messaggio lanciato dai promotori di ‘Attiviamoci – Brevi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Pause attive, al Parco del Mare il flash mob per apprendere brevi pratiche di movimento quotidiano

In questa notizia si parla di: pause - attive - brevi - movimento

In movimento contro l’università del «capitale umano» - In un clima di protesta, i ricercatori precari e i sindacati si mobilitano contro l'università del "capitale umano".

Attiviamoci – Brevi pratiche di quotidianità per stare bene’: giovedì 26 giugno flash mob al Parco del Mare di Rimini; Combattere la sedentarietà con movimenti attivi. In scena a Rimini l'evento con focus sulla promozione della salute; Ecco ‘Attiviamoci – Brevi pratiche di quotidianità per stare bene’ a Rimini.

Rimini: giovedì “Attiviamoci”. ‘Gesti di benessere’ al Parco del Mare - Riscoprire insieme il valore del movimento con le pause attive: un gesto semplice e trasformativo che, rompendo la sedentarietà a scuola, al lavoro e in ogni contesto quotidiano, migliora il nostro be ... Lo riporta chiamamicitta.it

Fare Pause Durante l’Attività Fisica: Dispendio Energetico - Fare delle pause brevi durante il movimento aumenta il consumo energetico in modo significativo. Da microbiologiaitalia.it