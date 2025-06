Paura a Sala Baganza scoppia un incendio in un appartamento

Un drammatico incendio ha sconvolto Sala Baganza nella tarda mattinata di lunedì 23 giugno, scatenando paura tra i residenti. Vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri sono intervenuti prontamente sul luogo, ma le cause dell'incendio rimangono ancora sconosciute. La comunità è in allerta mentre gli operativi cercano di domare le fiamme. Seguiranno aggiornamenti sulle conseguenze di questa emergenza improvvisa.

