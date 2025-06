Paura a Marina di Bibbona bambina di 15 mesi morsa dal cane di famiglia | trasportata con l' elisoccorso in ospedale

Un episodio drammatico ha scosso un tranquillo campeggio a Marina di Bibbona, quando una bambina di 15 mesi è stata morsa dal cane di famiglia, creando momenti di pura paura. La piccola, in vacanza con i genitori, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre la famiglia si stringe nel dolore e nell’incertezza.

Sono stati veri e propri momenti di paura quelli che si sono vissuti in un campeggio a Marina di Bibbona dove una bambina di 15 mesi è stata morsa dal cane di famiglia. La piccola si trovava in vacanza con i genitori quando l'animale l'avrebbe 'attaccata' per motivi ancora in fase di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Paura a Marina di Bibbona, bambina di 15 mesi morsa dal cane di famiglia: trasportata con l'elisoccorso in ospedale

