Paura a Marina di Bibbona bambina di 15 mesi morsa alla testa dal cane di famiglia | sarà operata all' ospedale Meyer di Firenze

Immediata la corsa all'intervento, con i genitori che hanno prontamente portato la piccola all'ospedale Meyer di Firenze. La situazione ha scosso profondamente tutti i presenti, evidenziando quanto un attimo di distrazione possa trasformarsi in un dramma. Fortunatamente, grazie alla tempestività dei soccorsi, la piccola è stata sottoposta a intervento e sta ricevendo le cure necessarie. Un episodio che ci ricorda l'importanza della vigilanza, anche in ambienti familiari.

Sono stati momenti di paura e angoscia quelli che si sono vissuti in un campeggio a Marina di Bibbona dove una bambina di 15 mesi è stata morsa alla testa dal cane di famiglia. La piccola si trovava in vacanza con i genitori quando l'animale l'avrebbe improvvisamente attaccata.

