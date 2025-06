Paul Pogba riparte dal Monaco | contratto biennale e frecciate alla Juventus dopo il caso doping

Paul Pogba torna in scena nel calcio europeo, pronto a riscrivere il suo destino con il Monaco. Dopo il doloroso capitolo Juventus e la lunga battaglia contro il caso doping, il centrocampista francese si prepara a una nuova sfida in Ligue 1, firmando un contratto biennale che rappresenta un nuovo inizio. Un ritorno che promette emozioni, rivincite e nuova linfa per la carriera di uno dei talenti più discussi del calcio mondiale.

Paul Pogba torna protagonista nel calcio europeo e si prepara a una nuova avventura: dopo la lunga squalifica per doping, il centrocampista francese è pronto a firmare un contratto biennale con il Monaco, tornando così in Ligue 1 per la prima volta nella sua carriera. Un ritorno atteso, che segna la fine di un periodo difficile, culminato con la rescissione del contratto con la Juventus. Dopo le esperienze in Premier League con il Manchester United e in Serie A con la Juve, Pogba sceglie di rilanciarsi in patria, desideroso di riconquistare un posto nel calcio che conta. Pogba attacca la Juventus: “Non mi hanno sostenuto”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Paul Pogba riparte dal Monaco: contratto biennale e frecciate alla Juventus dopo il caso doping

In questa notizia si parla di: pogba - contratto - paul - monaco

Dalla Francia – Pogba giocherà con il Monaco: due anni di contratto, pronto al debutto assoluto in Ligue 1 - Dalla Francia, ecco il grande ritorno: Paul Pogba torna a calcare i campi di Ligue 1 con il Monaco, firmando un contratto di due anni.

Paul #Pogba è orientato ad accettare l’offerta del #Monaco nonostante proposte importanti arrivate dall’Arabia Saudita • Pronto un contratto di due anni • L’ultima partita l’ha giocata il 3/9/‘23 #calciomercato Vai su X

Paul Pogba è pronto a tornare a giocare. Accordo in chiusura col Monaco. Pronto un contratto fino al 2027 Vai su Facebook

Pogba al Monaco, chiusura ad un passo: pronto un contratto biennale; Romano - Il Monaco chiude per Pogba: pronto un contratto biennale; Paul Pogba pronto a firmare un contratto biennale con il Monaco martedì.

Pogba ha scelto il Monaco: le ultime trattative sul mercato - Udinese su Goglichidze, Traorè piace alla Fiorentina ... msn.com scrive

Paul Pogba riparte dal Monaco dopo caso doping e lancia dure accuse alla Juventus - Quasi due anni dopo la squalifica per doping, Pogba ha deciso di ripartire dal Monaco per rilanciare la sua carriera. Secondo sport.virgilio.it