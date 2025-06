Paul Pogba | La Juve non mi ha aiutato durante la squalifica per doping avevo chiesto aiuto

Paul Pogba, campione di talento e cuore bianconero, si è trovato in uno dei momenti più difficili della sua carriera. Durante la sua lunga squalifica per doping, ha confidato di aver sperato nel sostegno della Juventus, ma le sue aspettative sono state disilluse. Pogba ha dichiarato: "Credevo di essere in guerra contro l'antidoping, non contro la Juventus." Un episodio che rivela il lato più umano e complesso di un atleta sotto i riflettori. Continua a leggere.

Pogba è rimasto deluso dal comportamento della Juve durante il periodo della sua squalifica: "Credevo di essere in guerra contro l'antidoping ma non contro la Juventus".

Paul Pogba riparte dal Monaco, lasciando alle spalle un periodo turbolento e la squalifica che lo ha coinvolto.

Pogba: "Durante la squalifica la Juve non era dalla mia parte, questa cosa mi ha colpito pesantemente. Non ho mai capito il perchè, combattevo contro l'antidoping, non contro loro"

Pogba torna e attacca: Durante la squalifica la Juve non era dalla mia parte; Pogba, squalifica finita: ora può tornare in campo. Il doping, l'addio alla Juve, il futuro negli Usa o in Ara.

Pogba è rimasto deluso dal comportamento della Juve durante il periodo della sua squalifica: "Credevo di essere in guerra contro l'antidoping ma ..."

Le dichiarazioni di Paul Pogba sul suo ritorno in campo, sulla squalifica per doping e l'addio alla Juventus: "Non mi hanno aiutato"