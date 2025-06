Pattarello giorni cruciali L’Arezzo spera che resti

Man mano che il calciomercato si avvicina, l’Arezzo si prepara a definire la propria rosa, con la speranza di mantenere il suo asset più prezioso: l’entusiasmo e la passione della tifoseria. Con otto giorni al via, il quadro delle possibili mosse si fa sempre più chiaro, tra partenze strategiche e arrivi mirati. L’obiettivo è rinforzare la squadra senza perdere di vista l’equilibrio e la continuità, perché il futuro azzurro è ancora da scrivere.

di Luca Amorosi Quando mancano otto giorni all’inizio del calciomercato, in casa il quadro inizia a prendere forma, almeno nei contorni complessivi e nell’ipotetica costruzione della rosa che ha in mente il direttore Cutolo tra entrate e uscite. Partiamo dalle seconde, perché per inserire nella lista dei ventitré quegli elementi che alzino il tasso tecnico dell’organico, serve sfoltire. Ogunseye rientra al Cesena per fine prestito, mentre Borra saluterà alla scadenza del contratto. A questi, si aggiungono il centrale Masetti, che verrà riscattato dalla Pianese, e il centrocampista Bianchi, che sarà acquistato a titolo definitivo dal Picerno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pattarello, giorni cruciali. L’Arezzo spera che resti

