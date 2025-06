Paternò la polizia ricorda il vice sovrintendente Randazzo a 30anni dalla morte

Questa mattina, nella chiesa di Santa Barbara a Paternò, la comunità e le forze dell’ordine si sono riunite per onorare la memoria del vice sovrintendente Giuseppe Randazzo, scomparso 32 anni fa in un tragico incidente. Un momento di riflessione e gratitudine, che rinnova il ricordo di un eroe che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dei cittadini. La memoria di Randazzo vive nel cuore di tutti, testimone di coraggio e dedizione.

