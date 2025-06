Passante incontro tra Salvini e l’ad di Autostrade Giana | Ora una soluzione più rapida ed economica

Un passo importante nel cuore di Bologna: Matteo Salvini e Arrigo Giana si sono incontrati al Ministero delle Infrastrutture per discutere del nodo del Passante. Dopo mesi di stallo, l’obiettivo condiviso è trovare una soluzione più rapida ed economica, riducendo tempi e costi. La sfida ora è trasformare questa intesa in azioni concrete, garantendo un miglioramento tangibile per cittadini e pendolari. La strada verso un Passante più efficiente sta finalmente prendendo forma.

Bologna, 23 giugno 2025 – Qualcosa si muove sul Passante. Dopo mesi di stallo, oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c’è stato l’incontro tra il ministro Matteo Salvini e il nuovo amministratore delegato di Autostrade Arrigo Giana (che ha preso il posto di Roberto Tomasi). Al centro del colloquio – riferisce il Mit – la situazione del nodo di Bologna: “L’obiettivo è trovare una soluzione efficace, piĂą rapida e di minor impatto ambientale, economico e sociale”. Il summit arriva dopo che il dibattito sull’opera, ferma al lotto zero e con costi quadruplicati (si aggira, a oggi, attorno ai 3 miliardi di euro), aveva ricominciato a interessare le diverse parti politiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passante, incontro tra Salvini e l’ad di Autostrade Giana: “Ora una soluzione piĂą rapida ed economica”

